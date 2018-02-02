CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Şubat 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Kamil'e sürprizi

    Kamil'e doğum günü sürprizi
    ekibinin savunma oyuncusu Kamil 'ye dün idman sonrası sürpriz bir kutlaması yapıldı. Antrenman sahasında kendisi için hazırlanan pastayı kesen , daha sonra Olcay'ın ikram ettiği ilk dilimi yedi. Bu sırada Durica, pastayı eliyle alarak Kamil Ahmet'in yüzüne sürerken, futbolcular neşeli anlar yaşadı.
    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kamil'e doğum günü sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN