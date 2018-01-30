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    30 Ocak 2018, Salı
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    Fırtına erken dindi!

    Fırtına erken dindi!

    'ın gelişinden sonra önemli bir çıkışa imza atarak iddialı konuma gelen , 'in son 3 haftasında aldığı 3 beraberlikle duraklama dönemine girdi.

    Bu sezona ve Türkiye Kupası'nda iddialı başlayan ancak kupaya son 16 turunda vedan eden , 'de duraklama dönemine girdi. 'ın gelişiyle önemli bir çıkış yakalayan ve iddialı bir konuma gelen Karadeniz ekibi Süper Lig'in son 3 haftasında KD.Karabükspor (1-1), A.Konyaspor (2-2) ve Fenerbahçe (1-1) maçlarında aldığı beraberliklerle puan kaybı yaşadı.
    Duraklama dönemi
    Süper Lig'de 'un başında ilk maçına E.Y.Malatyaspor maçıyla çıkan , rakibi karşısında sahadan 1-0 yenik ayrılmıştı. Söz konusu haftanın ardından takımı tanımaya başlayan ve bir takım değişiklikler yapan tecrübeli teknik adam Galatasaray'ı sahasında 2-1'le geçerek önemli bir 3 puan almıştı. Sonrasında ise deplasmanda ligin iddialı takımlarında Kayserispor ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, söz konusu maçın ardından Osmanlıspor (4-3), Sivasspor (2-1), Antalyaspor (3-0), Kasımpaşa (3-0) ve Bursaspor (1-0) mağlup ederek 5 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Bu serinin ardından bordo-mavililer ligde oynadığı son üç maçtada mağlup olmasa da galibiyetlede tanışamadı.
    Zirve ile puan farkı açıldı
    Trabzonspor, A.Konyaspor karşısında Ziraat veda ederken Süper Lig'de ise KD.Karabükspor, A.Konyaspor ve Fenerbahçe ile berabere kalarak rakipleri karşısında 6 puan bıraktı. Bordo-mavililer ilk yarının tamamlanmasıyla birlikte zirvenin ilk sırasında yer alan M.Başakşehir ile puan farkı 7 olurken, 19.hafta itibariyle puan farkı 11'e çıktı. Galatasaray ile 10, Fenerbahçe ile 6, Beşiktaş ile puan farkı 5 oldu.
    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:20
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