Fırtına erken dindi!
Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın gelişinden sonra önemli bir çıkışa imza atarak iddialı konuma gelen Trabzonspor, Süper Lig'in son 3 haftasında aldığı 3 beraberlikle duraklama dönemine girdi.
Duraklama dönemi Trabzonspor'un başında ilk maçına E.Y.Malatyaspor maçıyla çıkan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, rakibi karşısında sahadan 1-0 yenik ayrılmıştı. Söz konusu haftanın ardından takımı tanımaya başlayan ve bir takım değişiklikler yapan tecrübeli teknik adam Galatasaray'ı sahasında 2-1'le geçerek önemli bir 3 puan almıştı. Sonrasında ise deplasmanda ligin iddialı takımlarında Kayserispor ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, söz konusu maçın ardından Osmanlıspor (4-3), Sivasspor (2-1), Antalyaspor (3-0), Kasımpaşa (3-0) ve Bursaspor (1-0) mağlup ederek 5 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Bu serinin ardından bordo-mavililer ligde oynadığı son üç maçtada mağlup olmasa da galibiyetlede tanışamadı.
Zirve ile puan farkı açıldı Türkiye Kupasına veda ederken Süper Lig'de ise KD.Karabükspor, A.Konyaspor ve Fenerbahçe ile berabere kalarak rakipleri karşısında 6 puan bıraktı. Bordo-mavililer ilk yarının tamamlanmasıyla birlikte zirvenin ilk sırasında yer alan M.Başakşehir ile puan farkı 7 olurken, 19.hafta itibariyle puan farkı 11'e çıktı. Galatasaray ile 10, Fenerbahçe ile 6, Beşiktaş ile puan farkı 5 oldu.
- 30 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 10:20
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Sosa’ya tam destek
Toplam 2
Yorum
bjk ah Sosa ah beşiktaşta efsane olacaktın efsane..
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‘Bunu kabul etmek mümkün değil’
Toplam 2
Yorum
KADIKÖY BOGASI DEMİŞTİM FENERİ İLERLEYEN HAFTALARDA İNCE İNCE DOĞRAYACAKLAR DİYE LİGİN TADI GELSİN DİYE YAPILAN ŞEYLER SUNİ ŞAMPİYON BELLİ BEYLER
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Ndiaye'de son dakika gelişmesi
Toplam 1
Yorum
GS li KAP'a bile açıklanmayan 4,5 milyon euro pis kokuyor
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