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    30 Ocak 2018, Salı
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    kaybetmedi

    Çalımbay kaybetmedi
    54 yaşındaki hoca, bordo-mavili takımın başında Trabzon'da yenilgi yaşamadı. Bordo-mavililer, 18 Ekim'de sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı yönetiminde, 103 günde ligde sahasında oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Karadeniz ekibi, Türkiye Kupası'nda ise 1 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı. , Çalımbay yönetiminde Trabzon'daki 7 resmi karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.
    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:22
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