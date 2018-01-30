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    30 Ocak 2018, Salı
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    Yerel basın memnun değil

    Yerel basın memnun değil
    Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler, F.Bahçe beraberliğinden memnun değil. Günebakış: "Ne umduk ne bulduk!", Taka "10 puanlık şov, tek puanlık maç", Karadeniz: " bir bir eriyor", Kuzey Ekspres: "Hasret bitmedi", Karadeniz'de Sonnokta: "Dinmeyen hasret!" ve "'un Fener karşısındaki galibiyet özlemi 18 maça çıktı."
    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:17
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