CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    5 maçtır galibiyet yok

    5 maçtır galibiyet yok
    Fenerbahçe ile 1-1 kalan , lig ve kupada son 5 resmi maçtan galibiyet çıkaramadı. En son 16 Aralık 2017'de ligin 16'ncı haftasında Bursaspor'u 1-0 mağlup eden Fırtına, sonraki 3 lig maçında sırasıyla Karabükspor ile 1-1, Konyaspor ile 2-2 ve F.Bahçe ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor bu süreçte Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Atiker Konyaspor'a 1-0 yenildi ve 2. maçta 1-1 berabere kaldı.

    Fark 11 puana çıktı
    Ligin 18'inci haftasında zirve ile arasında 9 puan fark bulunan Trabzonspor'un 19'uncu haftada sahasında F.Bahçe ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından zirve ile arasındaki fark daha da açıldı. Bordo-mavililerin, 19'uncu hafta sonunda zirve ile arasındaki puan farkı 11'e yükseldi.
    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    5 maçtır galibiyet yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN