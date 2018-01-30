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    30 Ocak 2018, Salı
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    Durica rekor kırdı

    Durica rekor kırdı
    KARADENİZ ekibinin 35 yaşındaki Slovak stoperi Durica, derbisinde rekor kırdı. 6 pas arası yapan Durica, bu sezon formasıyla bir maçta en yüksek sayıya ulaşan isim oldu. Tecrübeli stoper, "Kazanmak istedik ama başaramadık. İnanılmaz bir taraftar topluluğu vardı" ifadesini kullandı.
    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:03
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