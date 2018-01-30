CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    4.2 milyon TL kasada

    4.2 milyon TL kasada
    BORDO-mavili takımın F.Bahçe ile oynadığı derbiyi 40 bin taraftar izlemiş ve bu Medical Park'ta rekor olarak kayıtlara geçmişti. 2.5 milyon TL hasılat elde etti. 500 bin TL de TS Club'dan gelir elde eden Karadeniz ekibi, beraberlik primi olarak 1 milyon 200 bin TL kazandı. Bordo-mavililer böylelikle kasasına 4.2 milyon TL'lik bir gelir koydu
    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    4.2 milyon TL kasada haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN