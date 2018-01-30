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    30 Ocak 2018, Salı
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    3 puan bizim hakkımızdı

    3 puan bizim hakkımızdı
    'da Başkan Yardımcısı Gökhan Saral, F.Bahçe karşısında galibiyeti hak eden taraf olduklarını söyledi. 1 puan aldıkları için üzgün olduklarını kaydeden Saral, "F.Bahçe'yi elimizden kaçırdık. Takımımız özellikle ikinci yarıda ortaya çok iyi bir futbol koydu. Futbolcularımızı ve destek veren taraftarlarımızı tebrik ediyoruz. Önümüzdeki hafta Göztepe'yi mağlup edeceğiz" dedi.
    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:43
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