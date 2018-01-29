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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    'den 'ya mesaj

    Mesut Özil'den Yusuf Yazıcı'ya mesaj

    'in dünya yıldızı 'den 'ya mesajı...

    , 'un yetenekli yıldızı için sosyal medyadan mesajı yayınladı:

    "Futboldaki en büyük Türk yeteneklerden birine mutlu yıllar.

    Hayallerinin peşinden koşmaya devam et ve kendine inanmaktan asla vazgeçme. Doğum günün kutlu olsun kardeşim."

    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:30
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