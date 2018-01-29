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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    Fırtına galibiyete hasret

    Fırtına galibiyete hasret

    Süper Lig’in 19’uncu haftasında öne geçtiği maçta sahasında ile 1-1 berabere kalan , lig ve kupada oynadığı son 5 resmi maçtan da galibiyet çıkaramadı.

    En son 16 Aralık 2017 tarihinde 'in 16'ncı haftasında sahasında Bursaspor'u 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, sonraki 3 lig maçında sırasıyla Kardemir Karabükspor ile 1-1, Atiker Konyaspor ile 2-2 ve ile 1-1 berabere kaldı. Bu süreçte Son 16 Turu'nda da Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelen , deplasmanda 1-1 berabere kaldığı rakibine evinde oynanan rövanş karşılaşmasında 1-0 mağlup oldu. 'na veda eden bordo-mavililer, 19'uncu haftadaki beraberliğinin ardından zirvenin de 11 puan gerisine düştü.

    ZİRVEDEN 2 PUAN DAHA UZAKLAŞTI
    Ligin 18'inci haftasında zirve ile arasında 9 puan fark bulunan 'un 19'uncu haftada sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından zirve ile arasındaki fark daha da açıldı. Öne geçtiği maçta son dakikalarda kalesinde gördüğü golle sahadan 1 puanla ayrılan bordo-mavililer, hem galibiyeti elinden kaçırdı, hem de 19'uncu hafta sonunda zirve ile arasındaki puan farkı 11'e yükseldi. Sezona büyük umutlarla başlayan ve zirveyi hedefleyen Trabzonspor'da yarışın uzağına düşmenin de üzüntüsü yaşanıyor.

    TAKIMA 2 GÜN İZİN
    Trabzonspor'da Fenerbahçe maçının ardından futbolculara iki gün izin verildi. Bugün ve yarını izinli geçericek olan bordo-mavililer, 31 Ocak Çarşamba günü 'nde toplanarak 'in 20'nci haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

    YEREL GAZETELER FENERBAHÇE BERABERLİĞİNDEN MEMNUN DEĞİL
    Yerel gazeteler, Süper Lig'in 19'uncu haftasında sahasında Trabzonspor'un Fenerbahçe ile 1-1 kaldığı maçta ortaya konulan performans ve alınan sonuçtan memnun kalmadı. Günebakış Gazetesi, "Ne umduk ne bulduk!", "Trabzonspor, şampiyonluk yarışına tutunmak için çıktığı maçta Fenerbahçe'yi deviremedi" ifadelerini kullandı. Taka Gazetesi, "10 puanlık şov, tek puanlık maç", "Trabzonspor taraftarı 2010-11 ruhunu tribüne yansıttı ama sahaya çıkan futbolcular o atmosferi soluyamadı" yorumunu yaptı. Karadeniz Gazetesi, "Trabzonspor bir bir eriyor", "17 maçtır yenemediğimiz Fenerbahçe karşısında yine yüzümüz gülmedi" başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı. Kuzey Ekspres Gazetesi, "Hasret bitmedi", "Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi sahasında ağırlayan bordo-mavililer, 7 yıldır süren galibiyet hasretine son veremedi" ifadelerine yer verdi. Karadeniz'de Sonnokta, "Dinmeyen hasret!", "Trabzonspor'un Fener karşısındaki galibiyet özlemi 18 maça çıktı" başlıklarını kullandı.

    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:26
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