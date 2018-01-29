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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    "'yi yine elimizden kaçırdık"

    "Fenerbahçe'yi yine elimizden kaçırdık"

    Kulübü Başkan Yardımcısı Gökhan Saral, 'in 19. haftasında oynanan ve 1-1 berabere biten maçına ilişkin, "Trabzonpor büyüklüğünü, taraftarıyla misafirperverliğiyle gösterdi. Trabzonspor'a yakışır şekilde, güzel maç oldu. Galibiyet olsaydı daha güzel olurdu." dedi.

    Saral, gazetecilere yaptığı açıklamada, maçın, oyun ve mücadele olarak 'un hakkı olduğunu belirtti.

    'yi ellerinden kaçırdıkları için üzgün olduklarını ifade eden Saral, "Galip gelmeyi çok istiyorduk. Sonuç olarak biz maçı almalıydık. Duran toptan yine gol yedik. Bu maç Trabzonspor'un hakkıydı, oyun olarak, mücadele olarak. İkinci yarı çok iyi futbol ortaya koydu takımımız." değerlendirmesinde bulundu.

    Saral, Trabzonpor'un büyüklüğünü, taraftarıyla misafirperverliğiyle gösterdiğini kaydederek, "Trabzonspor'a yakışır şekilde, güzel maç oldu. Galibiyet olsaydı daha güzel olurdu. Takımımızı, oyuncularımızı, taraftarımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

    Trabzonspor'un attığı golden sonra 'ın kaçırdığı golün maçın kırılma anı olduğuna işaret eden Saral, "Burak o pozisyonda biraz rahat davrandı. O golü atabilirdi. Bence maçın kırılma noktası o oldu." ifadelerini kullandı.

    Saral, bir gazetecinin, karşılaşmanın hakemiyle ilgili sorusuna, "Bu zamana kadar hakemler hakkında çok konuşmadım ama hakem maçı çok kesti. Rakip takımı kolladı diyebilirim." yanıtını verdi.

    Trabzonspor'un hafta sonu Göztepe ile yapacağı karşılaşmaya da değinen Saral, "Göztepe bu sezon 'e çıkmasına rağmen başarılı bir grafik sergiledi. Bu sezonun flaş takımlarından bir tanesi. Trabzonspor takımı oturdu. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Göztepe maçını kazanacağımızı düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:39
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