"Fenerbahçe'yi yine elimizden kaçırdık"
Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Gökhan Saral, Süper Lig'in 19. haftasında oynanan ve 1-1 berabere biten Fenerbahçe maçına ilişkin, "Trabzonpor büyüklüğünü, taraftarıyla misafirperverliğiyle gösterdi. Trabzonspor'a yakışır şekilde, güzel maç oldu. Galibiyet olsaydı daha güzel olurdu." dedi.
Saral, gazetecilere yaptığı açıklamada, maçın, oyun ve mücadele olarak Trabzonspor'un hakkı olduğunu belirtti.
Fenerbahçe'yi ellerinden kaçırdıkları için üzgün olduklarını ifade eden Saral, "Galip gelmeyi çok istiyorduk. Sonuç olarak biz maçı almalıydık. Duran toptan yine gol yedik. Bu maç Trabzonspor'un hakkıydı, oyun olarak, mücadele olarak. İkinci yarı çok iyi futbol ortaya koydu takımımız." değerlendirmesinde bulundu.
Saral, Trabzonpor'un büyüklüğünü, taraftarıyla misafirperverliğiyle gösterdiğini kaydederek, "Trabzonspor'a yakışır şekilde, güzel maç oldu. Galibiyet olsaydı daha güzel olurdu. Takımımızı, oyuncularımızı, taraftarımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.
Trabzonspor'un attığı golden sonra Burak Yılmaz'ın kaçırdığı golün maçın kırılma anı olduğuna işaret eden Saral, "Burak o pozisyonda biraz rahat davrandı. O golü atabilirdi. Bence maçın kırılma noktası o oldu." ifadelerini kullandı.
Saral, bir gazetecinin, karşılaşmanın hakemiyle ilgili sorusuna, "Bu zamana kadar hakemler hakkında çok konuşmadım ama hakem maçı çok kesti. Rakip takımı kolladı diyebilirim." yanıtını verdi.
Trabzonspor'un hafta sonu Göztepe ile yapacağı karşılaşmaya da değinen Saral, "Göztepe bu sezon Süper Lig'e çıkmasına rağmen başarılı bir grafik sergiledi. Bu sezonun flaş takımlarından bir tanesi. Trabzonspor takımı oturdu. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Göztepe maçını kazanacağımızı düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.
- 29 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:39
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Çok büyük bir kayıp
Toplam 3
Yorum
Doğrusöz Aykut Kocaman'ın bu takımda hocalık yapacak kapasitesi yok. Sezon başında bunu yazmıştım. Valbuena'yı da kendini de bitiriyor. Çok yazık
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Ndiaye Stoke City'de
Toplam 4
Yorum
GS Hayırlısı olsun, sezon sonunu daha yüksek bir bonservis bedeline satılır, yerine transfer şart.
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Kimseye yaramadı
Toplam 1
Yorum
FB Valbuena ve Eljif yada Oguz Kaan ikilisiyle başlaymayacak kadar korkak bir teknik adam. Bitik Trabzona resmen maçı hediye etti yazık Aykut
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