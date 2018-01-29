Kimseye yaramadı

Medical Park Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında iki takım da kontrollü bir futbol sergiledi ve pozisyona girmekte zorlandı. İkinci yarıda tempo yükseldi ve Trabzonspor 58. dakikada Burak Yılmaz ile gole ulaştı. Stat bayram yerine dönerken 61'de coşku tavan yaptı. Karadeniz ekibi 16 maçlık galibiyet hasretini bitirmeye çok yaklaşsa da 84. dakikada keyifler bozuldu. Valbuena'nın kullandığı korner atışında Josef de Souza topu kafayla ağlara bırakıverdi. Medical Park Stadı buz keserken son anlardaki çabalar başka gol getirmedi ve maç 1-1 sona erdi. Fenerbahçe karşısında 16 maçtır kazanamayan Trabzonspor, bu serinin 17'ye çıkmasına engel olamadı. Bu sonucun ardından Trabzonspor, puanını 33'e yükseltti. Fenerbahçe ise puanını 36 yaptı. İki takım da zirve mücadelesi yarışında önemli puanlar kaybetti.



MAÇIN RAKAMLARI

Evinde son 4 lig maçını kazanan Trabzonspor, Fenerbahçe'ye diş geçiremedi. Fenerbahçe, Süper Lig'de Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı 15 maçtır yenilmiyor (7G, 8B).



Fenerbahçe, Trabzon'a Süper Lig'de 17 maçtır yenilmiyor (9G, 8B).



Trabzonspor ile berabere kalan Fenerbahçe, bu sezon ligde Başakşehir (17) ile birlikte deplasmanlarda en fazla puan toplayan iki takımdan biri oldu. Sarı lacivertliler, aynı zamanda ligde deplasmanda en az gol yiyen ekip (8).



Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında bu sezon en düşük pas yüzdesi yakaladığı maçı oynadı (% 70). Sarı lacivertliler, bu sezon % 80'in altında pas isabeti tutturduğu 4 maçtan da beraberlikle ayrıldı.



Trabzon ve Fenerbahçe'nin oynadıkları son 3 lig maç berabere bitti.