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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    Yeni trend Denayer

    Yeni trend Denayer
    Osmanlı maçında 60'ta 60 pas isabeti sağlayan ilk 11'deki yerini sağlamlaştırdı. Atiba'nın rekorunu egale eden Belçikalı savunmacıyı, özel olarak tebrik etti. Tecrübeli hocanın, deplasmanında da savunmayı Maicon ile Denayer'den kurması bekleniyor.
    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:23
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