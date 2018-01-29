Bu yeni bir başlangıç

Mustafa Cengiz'in başkan seçilmesiyle Sportif AŞ yönetimine dahil olan Burak Elmas, "Bu bir yönetimin değil, Galatasaray'ın yeni dönemi. Sayın başkanımız, büyük bir cesaret göstererek bu zor dönemde elini taşın altına soktu" dedi. Bugüne kadar hiçbir kulübe nasip olmamış müthiş bir sinerji oluştuğunu aktaran Elmas, "Galatasaraylıların tek vücut olmayı çok özlediğini gördüm. Şimdi bu sinerjiyi, birlikteliği koruyup, taraftara söz verdiğimiz gibi sorunları net şekilde paylaşıp, çözümlere de onları ortak etmek" diye konuştu.



Herkesin ucundan tutabileceği şekilde bir yürüyüş başlattıklarını ifade eden çiçeği burnunda yönetici Burak Elmas, "Umarım hep birlikte çok daha kısa zamanda Galatasaray'ı eski günlerine, Türk futbolunun incisi olduğu günlere tekrar taşırız. Kimse olmayacak sözler vererek Galatasaray taraftarını hayal kırıklığına uğratmaya çalışmasın. Biz bunu yapmayacağız. Galatasaray taraftarının beraber yönettiğini hissettiği, sorunlara ve çözümlere ortak olduğu bir yönetim kurulu var artık" şeklinde konuştu.



Osmanlıspor'u Feghouli ve Gomis'in golleriyle mağlup ederek yoluna devam eden Galatasaray, Türk Telekom Stadı'ndaki yenilmezliğini de 12 maça çıkardı. Cimbom evinde oynadığı 12 maçta 11 galibiyet alırken, 1 kez de berabere kaldı.



Galatasaray'da yönetim değişikliği kendisini hissettirdi. Mustafa Cengiz ile yeni bir sayfa açan sarı-kırmızılılar bu hafta futbol, basketbol, voleybol ve su topunda oynadığı tüm maçları kazanarak haftayı mutlu bir şekilde tamamladı.

TERİMLE HAYAT OH NE RAHAT

Galatasaray, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'in getirilmesinin ardından toparlanmayı başardı. İgor Tudor ile son 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan ve kötü bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılı takım, galibiyete alıştı. Terim idaresinde Süper Lig'de 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 müsabaka oynayan Galatasaray , bu karşılaşmaların tamamında rakiplerine üstünlük sağladı.

HEM TRİBÜNE HEM SAHAYA

Futbolda ara transfer döneminin tamamlanmasına sayılı günler kala çalışmalara değinen Elmas, "Galatasaray'ın en büyük transferi Fatih Terim'dir. Fatih hoca, hem oyuncuların verimini hem de tribünde enerjiyi yükseltiyor. Hem tribüne hem sahaya bu kadar etki edebilen, hem de Galatasaray'ın içinden olan bir teknik direktör, en büyük transferdir" açıklamasında bulundu.



ÖNCELİĞİMİZ BORÇLARDA

Önceliklerinin mevcut takımı korumak olduğunun altını çizen Elmas, "Oyunculara geçmişten gelen birtakım borçlar var. Transferden önce bunları halletmemiz lazım. Transfer yapmak için transfere de ben karşıyım. İlk önce mevcut takımımızı mutlu edelim, Fatih hoca rahat çalışsın, şampiyonluğa yürüsün. Transfer ondan sonra olabiliyorsa yapılsın" diye konuştu.