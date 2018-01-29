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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    Bu yeni bir başlangıç

    Bu yeni bir başlangıç

    taraftarının sorunlara ve çözümlere ortak olduğu bir yönetim var artık. Kulübü Türk futbolunun incisi olduğu günlere taşımak istiyoruz”

    'in başkan seçilmesiyle Sportif AŞ yönetimine dahil olan , "Bu bir yönetimin değil, 'ın yeni dönemi. Sayın başkanımız, büyük bir cesaret göstererek bu zor dönemde elini taşın altına soktu" dedi. Bugüne kadar hiçbir kulübe nasip olmamış müthiş bir sinerji oluştuğunu aktaran Elmas, "Galatasaraylıların tek vücut olmayı çok özlediğini gördüm. Şimdi bu sinerjiyi, birlikteliği koruyup, taraftara söz verdiğimiz gibi sorunları net şekilde paylaşıp, çözümlere de onları ortak etmek" diye konuştu.

    Herkesin ucundan tutabileceği şekilde bir yürüyüş başlattıklarını ifade eden çiçeği burnunda yönetici , "Umarım hep birlikte çok daha kısa zamanda 'ı eski günlerine, Türk futbolunun incisi olduğu günlere tekrar taşırız. Kimse olmayacak sözler vererek Galatasaray taraftarını hayal kırıklığına uğratmaya çalışmasın. Biz bunu yapmayacağız. Galatasaray taraftarının beraber yönettiğini hissettiği, sorunlara ve çözümlere ortak olduğu bir yönetim kurulu var artık" şeklinde konuştu.

    'u Feghouli ve 'in golleriyle mağlup ederek yoluna devam eden Galatasaray, Stadı'ndaki yenilmezliğini de 12 maça çıkardı. Cimbom evinde oynadığı 12 maçta 11 galibiyet alırken, 1 kez de berabere kaldı.

    Galatasaray'da yönetim değişikliği kendisini hissettirdi. ile yeni bir sayfa açan sarı-kırmızılılar bu hafta , basketbol, voleybol ve su topunda oynadığı tüm maçları kazanarak haftayı mutlu bir şekilde tamamladı.

    TERİMLE HAYAT OH NE RAHAT
    Galatasaray, teknik direktörlük görevine 'in getirilmesinin ardından toparlanmayı başardı. İgor Tudor ile son 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan ve kötü bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılı takım, galibiyete alıştı. Terim idaresinde 'de 3, 'nda ise 2 müsabaka oynayan Galatasaray , bu karşılaşmaların tamamında rakiplerine üstünlük sağladı.

    HEM TRİBÜNE HEM SAHAYA
    Futbolda ara transfer döneminin tamamlanmasına sayılı günler kala çalışmalara değinen Elmas, "Galatasaray'ın en büyük transferi 'dir. Fatih hoca, hem oyuncuların verimini hem de tribünde enerjiyi yükseltiyor. Hem tribüne hem sahaya bu kadar etki edebilen, hem de Galatasaray'ın içinden olan bir teknik direktör, en büyük transferdir" açıklamasında bulundu.

    ÖNCELİĞİMİZ BORÇLARDA
    Önceliklerinin mevcut takımı korumak olduğunun altını çizen Elmas, "Oyunculara geçmişten gelen birtakım borçlar var. Transferden önce bunları halletmemiz lazım. Transfer yapmak için transfere de ben karşıyım. İlk önce mevcut takımımızı mutlu edelim, Fatih hoca rahat çalışsın, şampiyonluğa yürüsün. Transfer ondan sonra olabiliyorsa yapılsın" diye konuştu.

    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:23
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