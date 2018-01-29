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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    5. viteste

    <a href="/index/feghouli?id=41186563-150a-4d4a-8f24-ca467b1fb7bd" class="" rel="tag">Feghouli</a> 5. viteste
    Sofiane gerçek kimliğini buldu. önünde perdeyi açan Cezayirli, ligdeki son 5 karşılaşmanın hepsinde (2 gol, 3 asist) skora katkı yaptı. Akhisar ve Osmanlı maçlarında gol atan, Yeni , ve sınavlarında ise asist yapan yıldız, toplamda 5 gol, 4 asiste ulaştı.
    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:23
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