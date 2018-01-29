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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    Bıraktığı yerden devam ediyor

    Bıraktığı yerden devam ediyor
    Sakatlığı geçen Bafetimbi , golle döndü. 81'de oyuna girdiği maçında 7 dakika sonra fileleri havalandıran yıldız, 'gol onun işi' dedirtti. Tribünlere 'para için değil arma için oynadığı' işaretini yapan Fransız forvet, taraftarın yeniden sevgisini kazandı. 15 gole ulaşıp krallık yarışında iddiasını sürdüren Gomis'in ligde ayrıca 4 de asisti bulunuyor.
    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:18
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