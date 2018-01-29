CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    10’a izin yok

    10’a izin yok

    ’yı da Bremen istedi ancak onay vermedi

    Younes 'ya da talip oldu. Alman kulübü, Faslı yıldız için nabız yokladı ancak olumsuz yanıt aldı. Yönetimin, konuyu ilettiği 'in, "Şampiyonluğa giderken oyuncu satılmaz" demesi üzerine teklifi askıya aldığı bildirildi. Son 2 maçta yedek soyunan Belhanda, 2015-16 sezonunda 'de kiralık olarak görev yapmış ve 15 maçta 2 gol, 1 asist üretmişti.
    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    10’a izin yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN