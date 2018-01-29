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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    Ndiaye 'de

    Ndiaye <a href="/index/stoke-city?id=9792a99c-8418-412b-bf33-0b34ccb30d12" class="" rel="tag">Stoke City</a>'de

    G.Saray, oyuncu için ekibiyle 16 milyon euro garanti, artı 1 milyon euro bonus karşılığında anlaştı

    G.saray Ndiaye için ekibi ile anlaşma sağladı. 'nin 15 milyon euro+1 milyon euro bonus teklif ettiği oyuncu için dün yapılan görüşmeler sonrası prensip anlaşmasına varıldı. G.Saray 16 milyon euro+1 milyon euro bonus karşılığında oyuncuyu ekibine vermeyi kabul etti. İlk planda, "Biz ekibiyiz, anlaşmayı bozmayız" diyerek geri adım atmayan İngliz temsilcisinin fiyatı 1 milyon euro artırmayı kabul ettiği öğrenildi. bugün ya da yarın resmen açıklanması bekleniyor. Terim, Ndiaye'nin 'e gitmek istemesi nedeniyle bu satışa izin vermişti. Bu arada 7.5 milyon euro'ya 'dan alınan Ndiaye için başkent ekibine herhangi bir ödeme yapılmayacak. Ndiaye'nin sözleşmesindeki özel maddede futbolcu 2018-19 ya da sonrasındaki sezonda G.Saray'dan başka bir kulübe giderse transferden pay alabilir maddesi bulunuyor.

    Savaş ÇORLU

    Ndiaye, Instagram hesabında Galatasaray kısmını kaldırdı.

    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:29
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