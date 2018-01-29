Ndiaye Stoke City'de
G.Saray, Senegalli oyuncu için İngiliz ekibiyle 16 milyon euro garanti, artı 1 milyon euro bonus karşılığında anlaştı
G.saray Ndiaye için İngiliz ekibi Stoke City ile anlaşma sağladı. Stoke City'nin 15 milyon euro+1 milyon euro bonus teklif ettiği Senegalli oyuncu için dün yapılan görüşmeler sonrası prensip anlaşmasına varıldı. G.Saray 16 milyon euro+1 milyon euro bonus karşılığında Senegalli oyuncuyu İngiliz ekibine vermeyi kabul etti. İlk planda, "Biz Premier Lig ekibiyiz, anlaşmayı bozmayız" diyerek geri adım atmayan İngliz temsilcisinin fiyatı 1 milyon euro artırmayı kabul ettiği öğrenildi. Transferin bugün ya da yarın resmen açıklanması bekleniyor. Terim, Ndiaye'nin Premier Lig'e gitmek istemesi nedeniyle bu satışa izin vermişti. Bu arada 7.5 milyon euro'ya Osmanlıspor'dan alınan Ndiaye için başkent ekibine herhangi bir ödeme yapılmayacak. Ndiaye'nin sözleşmesindeki özel maddede futbolcu 2018-19 ya da sonrasındaki sezonda G.Saray'dan başka bir kulübe giderse Osmanlıspor transferden pay alabilir maddesi bulunuyor.
Savaş ÇORLU
Ndiaye, Instagram hesabında Galatasaray kısmını kaldırdı.
- 29 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:29
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Vagner Love İstanbul'da
Toplam 1
Yorum
Bence Eger Negredo Cine Satilmasa 33 Yasinda Love icin 3 Milyon € Civari bi Bonsveris vermez Besiktas
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Bayçalım Aykut Kocaman!
Toplam 2
Yorum
nnn bu analiz uyduruktan..gerçekler. yok.
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Bayçalım Aykut Kocaman!
Toplam 2
Yorum
TCelcius tsnin beceriksizliği çok rahat 3-0 bitirecekleri maçı ortak ettiler yusuf etkisiz kalmadı o kadar çok faule maruz kaldıkı cocuk hali kalmadı
Ndiaye Stoke City'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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