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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    Aminu gönüllü

    Aminu gönüllü

    ’ın Ndiaye’nin yerine düşündüğü Nijeryalı futbolcu, “Galatasaray gibi büyük bir kulüpte oynamayı çok isterim” dedi

    Sezon başında 'dan aldığı Badou Ndiaye'yi Stoke City'e göndermeye hazırlanan 'ın gözü yeniden Başkent ekibinde... Sarı-kırmızılı ekip, bu kez Aminu Umar'u istiyor. Osmanlı yönetimi ile cumartesi akşamı oynanan karşılaşma öncesi ilk görüşme yapılırken 2 milyon Euro ve 1 oyuncu teklif edildi. Görüşmeler devam ederken 22 yaşındaki futbolcu, Cimbom'a yeşil ışık yaktı. Galatasaray ile anılmasından mutlu olduğunu belirten Aminu, "Galatasaray gibi büyük bir kulüpte oynamayı çok isterim. Kendime güveniyorum ve potansiyelimi biliyorum" diye konuştu.

    TAM BiR JOKER
    Sağ kanat, sol kanat, orta saha ve forvet bölgelerinde forma giyen ve tam bir "" olarak nitelendirilen Aminu'nun sözleşmesinde 5 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunuyor.

    W. Tourist ile başladı
    Nijerya'da Wikki Tourist takımında futbola başlayan Aminu, Samsunspor ile başladığı Türkiye macerasını Osmanlıspor ile sürdürüyor. 4 sezondur Başkent ekibinin formasını giyiyor

    4 sezondur Ankara'da
    Bu sezon 21 maçta forma giyen Nijeryalı yıldız, 5 gol atıp, 3 de asist yaptı ve dikkatleri üzerine çekti. Galatasaray'ın listesine giren oyuncunun 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

    KULÜP KARİYERİ
    MAÇ: 152
    GOL: 34
    ASİST: 26

    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:00
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