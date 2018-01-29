Yönetim şoke oldu! G.Saray'ın Ndiaye için ödediği gerçek bonservis bedeli
İngiliz Stoke City'nin 16 Milyon Euro önerdiği Badou Ndiaye konusunda Galatasaray yönetmi şoke edici bir gerçekle karşı karşıya kaldı.
- 29 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 09:50
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Çok büyük bir kayıp
Toplam 3
Yorum
Doğrusöz Aykut Kocaman'ın bu takımda hocalık yapacak kapasitesi yok. Sezon başında bunu yazmıştım. Valbuena'yı da kendini de bitiriyor. Çok yazık
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Ndiaye Stoke City'de
Toplam 4
Yorum
GS Hayırlısı olsun, sezon sonunu daha yüksek bir bonservis bedeline satılır, yerine transfer şart.
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Kimseye yaramadı
Toplam 1
Yorum
FB Valbuena ve Eljif yada Oguz Kaan ikilisiyle başlaymayacak kadar korkak bir teknik adam. Bitik Trabzona resmen maçı hediye etti yazık Aykut
Yönetim şoke oldu! G.Saray'ın Ndiaye için ödediği gerçek bonservis bedeli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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