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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    Yönetim şoke oldu! G.Saray'ın Ndiaye için ödediği gerçek bonservis bedeli

    Yönetim şoke oldu! G.Saray'ın Ndiaye için ödediği gerçek bonservis bedeli

    İngiliz Stoke City'nin 16 Milyon Euro önerdiği Badou Ndiaye konusunda Galatasaray yönetmi şoke edici bir gerçekle karşı karşıya kaldı.

    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:50
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