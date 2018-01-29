CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Kocaman sürpriz

    Kocaman sürpriz
    Fenerbahçe , deplasmanında Giuliano'nun yokluğunda Valbuena'yı yine yedek bıraktı. Asıl sürpriz ise orta sahada yaşandı. Skrtel'in yokluğunda stopere 'ı çeken Aykut Kocaman, orta sahada Josef de Souza'nın yanında Hasan Ali'ye görev verdi.
    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kocaman sürpriz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN