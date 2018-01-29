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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    'da samba

    Trabzon'da samba

    Derbide F.Bahçe’ye puanı getiren golü müthiş bir kafa vuruşuyla atan de , maçın hem savunma hem hücum yönünde mükemmele yakın oynadı

    de , F.Bahçe'de maça damga vuran isim oldu. Brezilyalı ön libero, Valbuena'nın oyuna girmesinden sonra daha fazla sorumluluk alarak beraberlik golünü aradı. Bu çabasını da golle süslemeyi başardı. Valbuena'nın kullandığı kornerde altı pas içinde müthiş sert bir kafa vuruşuyla eşitilği sağladı. Bu sezon ligdeki 2. golünün altına imza atan sambacı, son olarak 30 Ekim'de 'de 3-3 sona eren karşılaşmasında ağları havalandırmıştı. Sarı-lacivertliler ayrıca ligde attıkları son 7 golün 5'ini de duran toplardan bulmayı başardı.

    YENİ BİR OYUNCU KAZANDIK
    28 yaşındaki sambacı, 'ye de övgü yağdırırken, "Hasan Ali ile orta sahada uyumlu bir görüntü sergiledik. Kendini aşarak, iyi bir performans çıkardığını düşünüyorum. Bir pozisyon için yeni bir oyuncu daha kazandık. Böyle bir durum tekrar olursa bileceğiz ki, orası için bir oyuncumuz daha var. Önemli bir goldü. Yenilmeden ayrılmak önemliydi, kesinlikle mağlubiyeti hak etmedik. Şampiyonluk mücadelemiz devam edecek. Şampiyonluk için her türlü imkanımız var" diye konuştu.

    Josef, 15 ikili mücadelenin 9'unu kazandı. Aynı zamanda 8 hava topunda da 5 kez meşin yuvarlağa sahip olarak derbide dikkat çekici istatistiklere imza attı.
    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:38
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