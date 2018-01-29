Trabzon'da samba
Derbide F.Bahçe’ye puanı getiren golü müthiş bir kafa vuruşuyla atan Josef de Souza, maçın hem savunma hem hücum yönünde mükemmele yakın oynadı
YENİ BİR OYUNCU KAZANDIK
28 yaşındaki sambacı, Hasan Ali'ye de övgü yağdırırken, "Hasan Ali ile orta sahada uyumlu bir görüntü sergiledik. Kendini aşarak, iyi bir performans çıkardığını düşünüyorum. Bir pozisyon için yeni bir oyuncu daha kazandık. Böyle bir durum tekrar olursa bileceğiz ki, orası için bir oyuncumuz daha var. Önemli bir goldü. Yenilmeden ayrılmak önemliydi, kesinlikle mağlubiyeti hak etmedik. Şampiyonluk mücadelemiz devam edecek. Şampiyonluk için her türlü imkanımız var" diye konuştu.
Josef, 15 ikili mücadelenin 9'unu kazandı. Aynı zamanda 8 hava topunda da 5 kez meşin yuvarlağa sahip olarak derbide dikkat çekici istatistiklere imza attı.
- 29 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 22:38
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Vagner Love İstanbul'da
Toplam 1
Yorum
Bence Eger Negredo Cine Satilmasa 33 Yasinda Love icin 3 Milyon € Civari bi Bonsveris vermez Besiktas
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Bayçalım Aykut Kocaman!
Toplam 2
Yorum
nnn bu analiz uyduruktan..gerçekler. yok.
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Bayçalım Aykut Kocaman!
Toplam 2
Yorum
TCelcius tsnin beceriksizliği çok rahat 3-0 bitirecekleri maçı ortak ettiler yusuf etkisiz kalmadı o kadar çok faule maruz kaldıkı cocuk hali kalmadı
Trabzon'da samba haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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