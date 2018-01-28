Aykut Kocaman: Beraberliğe üzüldük

Galibiyete yakın tarafın kendileri olduğunu belirten Kocaman, Trabzonspor karşısında 1 puana üzüldüklerini söyledi.Hakem Palabıyık'ın yönetimini eleştiren Kocaman, transferle ilgili de önemli ifadeler kullandı. İşte Kocaman'ın sözleri...



"ÇOK DOĞRU OYNADIK"

Maçı 2'ye ayırmak lazım. Yediğimiz gole kadarki bölüm, planladığımız gibi gitti. 2-3 farklı öne geçme fırsatları yakaladık, çok doğru oynadık. Son derece üzgünüm şu anda. Galibiyete çok yakın olduğumuz oyunu, beraberlikle bitirmek zorunda kaldık.

"3-0'A GİDEBİLİRDİ"

Yediğimiz golden sonra, çok kötü olmamakla beraber, dengemizin bozulduğu bir bölüm oldu. Trabzonspor'un ilk net pozisyonu gol oldu. O andan itibaren 2-0, 3-0'a da gidebilirdi maç. Fazla demoralize olabileceğimiz duruma gidebilirdi.

Daha sonra toparlanıp, kazanmak için her türlü çabayı gösterdik. Bu atmosferi, bütün her şeyi yan yana getirdiğimizde, zor bir deplasmandı. Elimizdeki 2 puanı yitirdik, önemli bir katkısı olacaktı.

"PALABIYIK'A YAKIŞMADI"

Hakemle ilgili konuşmadan da olmaz. İlk yarıda Pereira'nın Kucka ile beraber net kırmızı kartları vardı, maç bitecekti orada. 2. yarıda da Fernandao için geçerliydi

İlk yarıda taç pozisyonu oldu, seyirci büyük tepki gösterdi, sonra bir anda her şey değişti. Ali Palabıyık'ın kalitesine yakışmadı.

"STOPER TRANSFERİ GEREKİYOR"

Şu an forvet sıkıntımız yok. 3 stoperimiz vardı, 2'si sakat. Birinci problem burada. 2. problem, Mehmet'i orta sahadan stopere aldığımızda, Mehmet-Josef duvarı da bozuluyor. Düzeni değiştirmemiz gerekti.



Bizim arka tarafımızda problem var, çok net gözüküyor. Orijinal pozisyonlarında oynayan oyuncularımızla sahaya çıksaydık, kalitemizi biraz daha yukarı çıkartabilirdik.