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    28 Ocak 2018, Pazar
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    Obradovic 'na attı!

    Obradovic Melih Mahmutoğlu'na tokat attı!

    'in 'na Banvit maçında attığı , sosyal medyanın gündemine oturdu. Doğuş'un Banvit'e karşı kaybettiği mücadelede Obradovic ve Melih Mahmutoğlu'nun oluşturduğu görüntü, tartışmaları da beraberinde getirdi.

    Spor Toto Basketbol Ligi'nin 16. hafta mücadelesinde Banvit evinde 'yi 63-61 mağlup ederken maça Fenerbahçe Başantrenörü 'in 'na attığı damga vurdu.

    Sarı lacivertlilerin koçu Zeljko Obradovic'in, aldığı molada takım kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun yüzüne yaptığı 'dokunuş' tartışmalara neden oldu.

    Koçun, Melih'e yaptığı hareket sonrası tecrübeli basketbolcu şaşkınlığını gizleyemedi.

    Fenerbahçe Doğuş ligdeki 3. mağlubiyetini alırken, Banvit ise 10. galibiyetine ulaştı.
    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 21:34
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