Obradovic Melih Mahmutoğlu'na tokat attı!
Zeljko Obradovic'in Melih Mahmutoğlu'na Banvit maçında attığı tokat, sosyal medyanın gündemine oturdu. Fenerbahçe Doğuş'un Banvit'e karşı kaybettiği mücadelede Obradovic ve Melih Mahmutoğlu'nun oluşturduğu görüntü, tartışmaları da beraberinde getirdi.
Sarı lacivertlilerin koçu Zeljko Obradovic'in, aldığı molada takım kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun yüzüne yaptığı 'dokunuş' tartışmalara neden oldu.
Koçun, Melih'e yaptığı hareket sonrası tecrübeli basketbolcu şaşkınlığını gizleyemedi.
Fenerbahçe Doğuş ligdeki 3. mağlubiyetini alırken, Banvit ise 10. galibiyetine ulaştı.
- 28 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 21:34
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Vagner Love kafa karıştırdı
Toplam 5
Yorum
Galatasaraylı Arkadaşlar 900 bin auro az paramı Adamın yaşı 34 ! Senagalde neler alabılır o paraya bılıyormusunuz ! bızım ıcın bıle cok para ! sacmalamayn
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Burak Elmas: En büyük transfer Terim
Toplam 1
Yorum
sipahi futbolcu satarak ayakta durmaya çalıştığımız günlere gelmişiz vay ki vay kulübün varlıklarını da sattılar dursuna sormak lazım nasılbecerdin
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Her yerde Gery Medel
Toplam 2
Yorum
bjk advers Oğuzhan için daha önce defalarca burada yazmıştım ektiğini biçiyor kendini yuhalattıracak duruma getirdi işte şimdi gerçekleri görüyor !
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