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    28 Ocak 2018, Pazar
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    G.Saray Odeabank deplasmanda kazandı

    G.Saray Odeabank deplasmanda kazandı

    'nin 16. haftasında , deplasmanda 'u 77-66 yendi.

    Karşılaşmaya iyi başlayan , 5. dakikayı 9-8 üstün geçti. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçildi ve ilk çeyrek 21-21 sona erdi.

    Müsabakanın ikinci çeyreğine sarı-kırmızılılar, Juskevicius'un üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetle öne geçerek (21-24) girdi. ve Hardy'nin skorer oyunuyla üstünlüğünü sürdüren , soyunma odasına 36-34 önde gitti.

    Üçüncü çeyrekte yaptığı etkili savunmayla rakibine kolay sayı şansı tanımayan konuk ekip, final periyoduna 55-47 üstün girdi.

    Mücadelenin son periyodunda misafir takım 33. dakikayı 58-51 önde geçti. Kalan bölümde rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Galatasaray Odeabank, parkeden 77-66 galip ayrıldı.

    Salon: Şahinbey

    Hakemler: Zafer Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

    Gaziantep Basketbol: Armand 5, Miller 21, Balazic, Rudd 13, Carter 15, Orhan Haciyeva, Murat Göktaş, Kadir Bayram, Freimanis 2, Erdem Eryüz, Can Uğur Öğüt 5, Erol Can Çinko 5

    Galatasaray Odeabank: Hardy 17, Renfroe 3, Göksenin Köksal 18, Hendrix 8, Summers 3, Taylor 5, Juskevicius 19, Mehmet Yağmur 2, Ege Arar 2

    1. Periyot: 21-21

    Devre: 34-36

    3. Periyot: 47-55

    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 16:05
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