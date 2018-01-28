G.Saray Odeabank deplasmanda kazandı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray Odeabank, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 77-66 yendi.
Karşılaşmaya iyi başlayan Gaziantep Basketbol, 5. dakikayı 9-8 üstün geçti. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçildi ve ilk çeyrek 21-21 sona erdi.
Müsabakanın ikinci çeyreğine sarı-kırmızılılar, Juskevicius'un üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetle öne geçerek (21-24) girdi. Göksenin Köksal ve Hardy'nin skorer oyunuyla üstünlüğünü sürdüren Galatasaray Odeabank, soyunma odasına 36-34 önde gitti.
Üçüncü çeyrekte yaptığı etkili savunmayla rakibine kolay sayı şansı tanımayan konuk ekip, final periyoduna 55-47 üstün girdi.
Mücadelenin son periyodunda misafir takım 33. dakikayı 58-51 önde geçti. Kalan bölümde rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Galatasaray Odeabank, parkeden 77-66 galip ayrıldı.
Salon: Şahinbey
Hakemler: Zafer Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
Gaziantep Basketbol: Armand 5, Miller 21, Balazic, Rudd 13, Carter 15, Orhan Haciyeva, Murat Göktaş, Kadir Bayram, Freimanis 2, Erdem Eryüz, Can Uğur Öğüt 5, Erol Can Çinko 5
Galatasaray Odeabank: Hardy 17, Renfroe 3, Göksenin Köksal 18, Hendrix 8, Summers 3, Taylor 5, Juskevicius 19, Mehmet Yağmur 2, Ege Arar 2
1. Periyot: 21-21
Devre: 34-36
3. Periyot: 47-55
- 28 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 16:05
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Fırtına evinde 20’ye 17 önde
Toplam 1
Yorum
Kontra futbol adil yönetilsin içerde dışarda her yerde feneri muma çeviririz. Marka değeri zırvasın her en az 20 puan fenere hediye...
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Messi, Beşiktaş'a şans tanımadı!
Toplam 3
Yorum
Misafir Bir Beşiktaşlı olarak ben de şans tanımıyorum.
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Aziz Yıldırım salonu terk etti! İşte sinirlenmesinin nedeni...
Toplam 21
Yorum
harbici yıllardır aziz yıldırım var herkes ile kavgalı ali koç fb li değilmi bırakın gelsin değişiklik olsun
G.Saray Odeabank deplasmanda kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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