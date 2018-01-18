Pınar Karşıyakalı Egemen All-Star'da yok
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde İsrail deplasmanında oynanan Hapoel Holon maçında ayak bileğinden sakatlanan Pınar Karşıyakalı pivot Egemen Güven, 21 Ocak Pazar günü İstanbul'da düzenlenecek All-Star kadrosundan çıktı.
Egemen, Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki organizasyonda yetenek yarışmasında yer alacaktı. Bileğindeki ödem devam eden genç pivotun parkelerden ne kadar uzak kalacağı ise henüz netlik kazanmadı.
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 14:55
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Soccer Physics
Toplam 31
Yorum
çavkor oyun harika siz ne anlarsınız çocuklukdan beridir aynı ve güzel oyun tşkler
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Terim de Hamzaoğlu gibi 'hareketli golcü' istedi
Toplam 5
Yorum
olmadı başka pleanın sözleşmesi 2021 de bitiyor. loic remy de kronik sakat...
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“Sosa ve Esteban takıma saygısızlık yaptı”
Toplam 5
Yorum
gençHamsi Bize bildiklermizi anlatma hoca , bilmediklerimizi söyle
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