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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    Egemen All-Star'da yok

    <a href="/index/pinar-karsiyakali?id=15ff9f5c-664e-46db-9cd4-ddf0e195f0cb" class="" rel="tag">Pınar Karşıyakalı</a> Egemen All-Star'da yok

    FIBA Şampiyonlar Ligi'nde İsrail deplasmanında oynanan Hapoel Holon maçında ayak bileğinden sakatlanan  pivot Egemen Güven, 21 Ocak Pazar günü İstanbul'da düzenlenecek All-Star kadrosundan çıktı.

    Egemen, Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki organizasyonda yetenek yarışmasında yer alacaktı. Bileğindeki ödem devam eden genç pivotun parkelerden ne kadar uzak kalacağı ise henüz netlik kazanmadı.

    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:55
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