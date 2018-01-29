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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    6 patlar

    6 patlar <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>

    Sarı-kırmızılılar, ’u yenip ligdeki 6. zaferini aldı. Aslan, yeni hocası ile de ilk kez kazandı

    G.Saray Odeabank, ligin 16. hafta maçında 'u 77-66 mağlup etti. İkinci çeyrekten itibaren oyuna ağırlığını koyan sarı-kırmızılı takımda Juskevicius 19,Göksenin de 18 sayı atarak galibiyette önemli rol oynadı. G.Saray böylece yeni başantrenörü ile ilk zaferini aldı.

    Mücadelenin en skorer ismi 'ten 21 sayıyla Miller oldu.

    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:30
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