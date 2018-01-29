G.Saray Odeabank, ligin 16. hafta maçında Gaziantep Basketbol'u 77-66 mağlup etti. İkinci çeyrekten itibaren oyuna ağırlığını koyan sarı-kırmızılı takımda Juskevicius 19,Göksenin de 18 sayı atarak galibiyette önemli rol oynadı. G.Saray böylece yeni başantrenörü Oktay Mahmuti ile ilk zaferini aldı.



Mücadelenin en skorer ismi Gaziantep'ten 21 sayıyla Miller oldu.