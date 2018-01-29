6 patlar Galatasaray
Sarı-kırmızılılar, Gaziantep Basketbol’u yenip ligdeki 6. zaferini aldı. Aslan, yeni hocası Oktay Mahmuti ile de ilk kez kazandı
G.Saray Odeabank, ligin 16. hafta maçında Gaziantep Basketbol'u 77-66 mağlup etti. İkinci çeyrekten itibaren oyuna ağırlığını koyan sarı-kırmızılı takımda Juskevicius 19,Göksenin de 18 sayı atarak galibiyette önemli rol oynadı. G.Saray böylece yeni başantrenörü Oktay Mahmuti ile ilk zaferini aldı.
Mücadelenin en skorer ismi Gaziantep'ten 21 sayıyla Miller oldu.
- 29 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:30
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Vagner Love İstanbul'da
Toplam 1
Yorum
Bence Eger Negredo Cine Satilmasa 33 Yasinda Love icin 3 Milyon € Civari bi Bonsveris vermez Besiktas
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Bayçalım Aykut Kocaman!
Toplam 2
Yorum
nnn bu analiz uyduruktan..gerçekler. yok.
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Bayçalım Aykut Kocaman!
Toplam 2
Yorum
TCelcius tsnin beceriksizliği çok rahat 3-0 bitirecekleri maçı ortak ettiler yusuf etkisiz kalmadı o kadar çok faule maruz kaldıkı cocuk hali kalmadı
6 patlar Galatasaray haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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