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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    Efes’ten rahat zafer

    Efes’ten rahat zafer

    ile çıkışa geçen , Sinan Erdem’de ağırladığı karşısında 11’inci galibiyetini aldı

    , Karşıyaka'ya geçit vermedi: 89-77. Çekişmeli geçen ve 22-22 sona eren ilk periyottan sonra toparlanan Efes, pota altından ve 3'lüklerden bulduğu sayılarla devreyi 42-39 önde geçti. İkinci yarıya iyi başlayan Efes, 67-49 galip girdiği final periyodunu 28-22 kaybetmesine rağmen maçı 89-77 kazandı.

    Anadolu Efes, 25-10 kazandığı 3. çeyrekle maçın galibi oldu.
    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:31
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