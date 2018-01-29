Süper Banvit
Banvit ilk çeyrek ve devresini geride bitirdiği maçı 4. periyotta kopardı. İki takım arasında gidip gelen mücadele nefes kesti. Fener’e ligdeki 3. yenilgisini tattıran Banvit, 10. zaferini aldı
Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin 16. haftasındaki nefes kesen Banvit-Fenerbahçe Doğuş mücadelesini ev sahibi ekip kazandı: 63-61. Çekişmeli başlayan maçın ilk çeyreğini 15-14 önde geçen Fenerbahçe, devreyi de 34-31 üstünlükle tamamladı. 2. yarıda baskısını artıran Banvit, hücumlarda etkili bir performans gösterip skoru lehine çevirerek son çeyreğe 4 sayı farkla (49-45) önde girdi. 4. periyotta oyun üstünlüğü iki takım arasında sürekli gitti geldi ve zafer Banvit'in oldu. Fenerbahçe Doğuş'a bu sezon ligdeki 3. yenilgisini tattıran Banvit, 10. galibiyetini elde etti.
Banvit büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada güçlü rakibini yenerek önemli bir galibiyet elde etti.
- 29 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:33
-
Vagner Love İstanbul'da
Toplam 1
Yorum
Bence Eger Negredo Cine Satilmasa 33 Yasinda Love icin 3 Milyon € Civari bi Bonsveris vermez Besiktas
-
Bayçalım Aykut Kocaman!
Toplam 2
Yorum
nnn bu analiz uyduruktan..gerçekler. yok.
-
Bayçalım Aykut Kocaman!
Toplam 2
Yorum
TCelcius tsnin beceriksizliği çok rahat 3-0 bitirecekleri maçı ortak ettiler yusuf etkisiz kalmadı o kadar çok faule maruz kaldıkı cocuk hali kalmadı
Süper Banvit haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.