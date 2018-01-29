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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    Süper Banvit

    Süper Banvit

    Banvit ve devresini geride bitirdiği maçı 4. periyotta kopardı. İki takım arasında gidip gelen mücadele nefes kesti. Fener’e ligdeki 3. yenilgisini tattıran Banvit, 10. zaferini aldı

    Tahincioğlu 'nin 16. haftasındaki nefes kesen Banvit- Doğuş mücadelesini ev sahibi ekip kazandı: 63-61. Çekişmeli başlayan maçın ilk çeyreğini 15-14 önde geçen Fenerbahçe, devreyi de 34-31 üstünlükle tamamladı. 2. yarıda baskısını artıran Banvit, hücumlarda etkili bir performans gösterip skoru lehine çevirerek son çeyreğe 4 sayı farkla (49-45) önde girdi. 4. periyotta oyun üstünlüğü iki takım arasında sürekli gitti geldi ve zafer Banvit'in oldu. Fenerbahçe Doğuş'a bu sezon ligdeki 3. yenilgisini tattıran Banvit, 10. galibiyetini elde etti.

    Banvit büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada güçlü rakibini yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:33
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