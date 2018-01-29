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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    sona

    <a href="/index/bastan?id=3f203740-35ac-4e3c-9690-b32b411d1030" class="" rel="tag">Baştan</a> sona <a href="/index/tofas?id=3f7ecfc8-0c06-445f-b8c9-7a78118a2237" class="" rel="tag">Tofaş</a>
    DARÜŞŞAFAKA'ya konuk olan TOFAŞ, rakibini 58-54 devirdi. Bursa temsilcisi sona önde götürdüğü maçın devresini de 26-22'lik avantajla kapattı. Mücadelenin en çok sayı atan ismi Darüşşafakalı Johnson (19) oldu.
    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:34
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