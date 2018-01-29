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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    Şampiyon Bahçeşehir

    Şampiyon Bahçeşehir
    Türkiye Basketbol Ligi (TBL) Federasyon Kupası Final maçında Bahçeşehir Koleji, karşılaştığı Türk Telekom'u 89-59 yenerek kupanın sahibi oldu. Bahçeşehir baştan sona üstün oynayıp rahat bir galibiyet alırken, Yiğitcan Turna 23 sayıyla maça damga vurdu.
    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:35
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