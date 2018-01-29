Zafer Mersin'in
Ev sahibi ekip, Kadınlar Basketbol Ligi 16. haftasında Orman Gençlik’i yendi. Sykes’in 34 sayısı misafir takıma yetmedi
Mersin'de Krystal Thomas ayrıca 16 kezle de maçın en çok ribaunt alan ismi oldu.
- 29 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:36
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Vagner Love İstanbul'da
Toplam 1
Yorum
Bence Eger Negredo Cine Satilmasa 33 Yasinda Love icin 3 Milyon € Civari bi Bonsveris vermez Besiktas
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Bayçalım Aykut Kocaman!
Toplam 2
Yorum
nnn bu analiz uyduruktan..gerçekler. yok.
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Bayçalım Aykut Kocaman!
Toplam 2
Yorum
TCelcius tsnin beceriksizliği çok rahat 3-0 bitirecekleri maçı ortak ettiler yusuf etkisiz kalmadı o kadar çok faule maruz kaldıkı cocuk hali kalmadı
Zafer Mersin'in haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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