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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    Zafer Mersin'in

    Zafer Mersin'in

    Ev sahibi ekip, 16. haftasında ’i yendi. Sykes’in 34 sayısı misafir takıma yetmedi

    Bilyoner.com 'nin 16. haftasında Mersin BB, Orman Gençlik'i 84-77 mağlup etti. Mücadeleye hızlı başlayan misafir ekip, ilk periyodu 28-17 önde geçmesine rağmen 2. çeyrekten itibaren sayı bulmakta zorlanınca Mersin önce farkı kapatıp ardından sayı avantajı sağlayarak üstünlüğünü korudu. Krystal Thomas ve Bria Hartley'in toplam 40 sayısı Mersin'e zaferi getirdi.

    Mersin'de ayrıca 16 kezle de maçın en çok ribaunt alan ismi oldu.
    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:36
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