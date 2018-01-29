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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    Hatay, Çukurova’yı geçti

    Hatay, Çukurova’yı geçti
    KADINLARDA günün diğer maçında Hatay BB, Çukurova 'u 67-56 mağlup etti. Ev sahibi ekip ligdeki 14. zaferini aldı.
    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:36
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