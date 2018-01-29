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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    Ayın basketbolcusu

    Ayın basketbolcusu Dj

    All-Star maçının da oynandığı bu ayda , ve Çekmece'yi yendi. Strawberry skor yükünü sırtlanan isim oldu
    KARTAL, Ocak ayında ve Dİ B.Çekmece ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar 2'de 2 yaparken takımın skorer guardı DJ Strawberry formundaydı. 6 Ocak'ta Beşiktaş, Eskişehir Basket'i deplasmanda 87-78 mağlup etti. ABD'li yıldız 19 sayı, 4 ribaund, 3 asistle galibiyetin mimarlarından oldu. Koç Ufuk Sarıca da Strawberry'nun bu özel performansını karşılaşma sonunda yaptığı konuşmada övdü.

    YİNE ÇOK FORMDA
    DJ Strawberry, Ocak ayının ikinci haftasında oynanan Demir İnşaat Büyükçekmece karşılaşmasında da etkiliydi. 32 yaşındaki oyuncu 6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği 'da rakip potaya 10 sayı bıraktı. Ancak bununla sınırla kalmadı. Takım arkadaşlarına 3 sayı pası verdi. Savunma katkısı da üst düzeydeydi. 4'ü savunma olmak üzere 5 ribaund çekti. 1 de top kaptı. Onun performansıyla Kartal, Ocak'ta da coştu.

    Koçun göz bebeği
    32 yaşında bir Amerikalı parkede 2 numarada 'nın göz bebeği pozisyonunda. D.J.
    Strawberry parkedeki 1 numarayla beraber topu taşımaya yardımcı olan ve şuta yönelik setlerde kullanılan oyuncu olarak Beşiktaş'ın sayı yükünü çekmeyi başaran bir aktör oldu. Ocak ayında sahne aldığı 6 maçta da çift haneli sayılara çıkmayı başardı. Sadece oyunun hücum setlerinde değil, Ufuk Sarıca'yı savunma setlerinde de mahçup etmedi. Ribaunt ve asist sayıları göz önüne alındığında Ocak ayında fark yaratanların başında geldiğini net göreceksiniz.

    Mini yorum Selçuk Aytekin

    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:38
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