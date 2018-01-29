Obradovic'ten 'tokat' açıklaması
Zeljko Obradovic kamuoyunda çıkan Melih Mahmutoğlu haberleri ile ilgili olarak, “Melih bu takımın kaptanı ve benimle geldiğim ilk günden beri çalışan tek oyuncu” diye konuştu.
Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic dün oynanan Banvit maçında Melih Mahmutoğlu'na tokat attığına ilişkin kamuoyuna bir açıklama yaptı.
Obradovic kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Benim tüm oyuncularımla, her biriyle ayrı ayrı olmak üzere farklı bir ilişkim var ve hepsini çok seviyorum. Melih de bu takımın kaptanı ve benimle geldiğim ilk günden beri çalışan tek oyuncu. Dün oynanan karşılaşmada yaşanan, mücadelenin iyi gitmediği bir anda takımı uyandırmak ve kalan bölüm için ateşlemek adına verilmiş bir reaksiyondu. Bunun bu şekilde değerlendirilmesi gerekir. Oyuncularım, bunu bu şekilde değerlendiriyor. Yaptığım hareket bir babanın çocuklarına yaklaşım biçimiyle aynı. Bunu takımda ve kulüpte kimse bundan farklı yorumlamadı. Kamuoyuna bunun bu şekilde yansımış olmasını anlamlandırabilmiş değilim. Dışarıda ne konuşuluyor, ne düşünülüyor çok da hakim değilim ancak ben bu takımın başantrenörü, teknik ekibim, takım kaptanım Melih Mahmutoğlu başta olmak üzere tüm oyuncularımla birlikte sıkı çalışmaya devam edip, bu tarz durumlarda da kulağımızı tıkayıp kendi içimizdeki dinamiklere zarar gelmesine engel olacağız ve odak noktamız olan hedeflerimizden bir an olsun şaşmayacağız."
Obradovic kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Benim tüm oyuncularımla, her biriyle ayrı ayrı olmak üzere farklı bir ilişkim var ve hepsini çok seviyorum. Melih de bu takımın kaptanı ve benimle geldiğim ilk günden beri çalışan tek oyuncu. Dün oynanan karşılaşmada yaşanan, mücadelenin iyi gitmediği bir anda takımı uyandırmak ve kalan bölüm için ateşlemek adına verilmiş bir reaksiyondu. Bunun bu şekilde değerlendirilmesi gerekir. Oyuncularım, bunu bu şekilde değerlendiriyor. Yaptığım hareket bir babanın çocuklarına yaklaşım biçimiyle aynı. Bunu takımda ve kulüpte kimse bundan farklı yorumlamadı. Kamuoyuna bunun bu şekilde yansımış olmasını anlamlandırabilmiş değilim. Dışarıda ne konuşuluyor, ne düşünülüyor çok da hakim değilim ancak ben bu takımın başantrenörü, teknik ekibim, takım kaptanım Melih Mahmutoğlu başta olmak üzere tüm oyuncularımla birlikte sıkı çalışmaya devam edip, bu tarz durumlarda da kulağımızı tıkayıp kendi içimizdeki dinamiklere zarar gelmesine engel olacağız ve odak noktamız olan hedeflerimizden bir an olsun şaşmayacağız."
- 29 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 17:23
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drogba iyi para veriyorlarsa gönderin gitsin..hiç ısınamadım bu adama..
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