Valbuena gençlerle çalıştı

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 11.00'da başladı. Trabzonspor karşısında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptılar. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.



Sarı-lacivertliler, Akın Çorap Giresunspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.