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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    Valbuena gençlerle çalıştı

    Valbuena gençlerle çalıştı

    çeyrek final ilk maçında 31 Ocak Çarşamba günü deplasmanda ile karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

    Teknik direktör yönetimindeki antrenman saat 11.00'da başladı. Trabzonspor karşısında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptılar. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

    Sarı-lacivertliler, maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:51
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