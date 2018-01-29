Genç yetenek El-Mhanni Fener’in radarında
İngiliz ekibi Newcastle United'ın U23 takımında forma giyen başarılı orta saha oyuncusu Yasin Ben El-Mhanni, Fenerbahçe'nin radarında.
- 29 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:21
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54 imparatorluğu Rıza çalımbay
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aslaaaa takım iyiyse topçuda iyidir stoke city küme düşmeye oynuyor! yazık etti kariyerine
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Eto'o'da flaş gelişme
Toplam 7
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RY ANTALYASPOR ETO'O YU SATMAKLA KÜME DÜŞMEYİ KABULLENMİŞ KOMBİNELERİ İADE EDİN BİZ ETO'O VAR DİYE ALDIK
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