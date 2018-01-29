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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    Flaş iddia! Obi Mikel ile anlaşıldı!

    Flaş iddia! Obi Mikel ile anlaşıldı!

    ’nin, Nijerya Kaptanı ile anlaştığı iddia edildi.

    formasıyla efsaneleşen yıldız 'in ile anlaştığı iddia edildi. 11 sene Chelsea forması giydikten sonra 2016-2017 sezonunda ekibi TJ Teda'ya imza atan başarılı oyuncu, burada forma giydiği 13 müsabakada 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi. Tekrar Avrupa'ya dönmek isteyen Mikel'in Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı da iddia ediliyor. Nijerya ile 2018'de 'da düzenlenecek 'nda boy gösterecek olan Mikel, yeniden Avrupa'da futbol oynayıp form tutmanın peşinde. Orta sahada dönem dönem sakatlıklardan dolayı sıkıntı yaşayan ve kadroda 'ın düşünülmemesiyle birlikte Fenerbahçe'de böylesine tecrübeli bir futbolcunun transfer edilmesi gündeme gelmiş durumda.

    30 yaşındaki futbolcu ise yeniden Avrupa'da sahne alıp, büyük ihtimalle kariyerinin son Dünya Kupası'nda iyi bir performans göstermek istiyor.
    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:17
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