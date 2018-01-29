Topal ailesi, oğullarını sünnet ettirdi

Mehmet Topal bugün eşi Selda Topal ile birlikte Amerikan Hastanesi önünde görüntülenirken, Mehmet Topal sünnet çocuğu kıyafetli oğlunu kucağında taşıdı.



Okulların tatil olmasını fırsat bilen Topal ailesi, 6.5 yaşında olan Mehmethan'ın sünnetinin ardından evlerine geçti. Mehmethan'a Fenerbahçeli futbolcu Şener Özbayraklı kirvelik yaptı.