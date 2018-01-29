Topal ailesi, oğullarını sünnet ettirdi
Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Mehmet Topal, oğlu Mehmethan'ı sünnet ettirdi.
Mehmet Topal bugün eşi Selda Topal ile birlikte Amerikan Hastanesi önünde görüntülenirken, Mehmet Topal sünnet çocuğu kıyafetli oğlunu kucağında taşıdı.
Okulların tatil olmasını fırsat bilen Topal ailesi, 6.5 yaşında olan Mehmethan'ın sünnetinin ardından evlerine geçti. Mehmethan'a Fenerbahçeli futbolcu Şener Özbayraklı kirvelik yaptı.
- 29 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 19:28
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Ve transfer KAP'a bildirildi: Formayla poz verdi!
Toplam 7
Yorum
krkrtal emeklilik yıllarında bu kadar iyi istatistiği varsa bu adamın bırakalım emekli aldınız desinler. siz önce alıp oynattığınız forvetlere bakın
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Ve transfer KAP'a bildirildi: Formayla poz verdi!
Toplam 7
Yorum
krkrtal kıskançlıklar başlamış yine. emekli dediğin adam geçen yılın gol kralı. süper lig istatistiklerine bak öyle konuş. 42 maç 33 gol 5 asist.
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Ve transfer KAP'a bildirildi: Formayla poz verdi!
Toplam 7
Yorum
TCelcius BEŞİKTAŞIMIZA hayırlı olsun umarım gol açlığımızı dindirirsin love her vurdugun gol olsun.Şu renkli oğlanlar ayak altında dolasmasın yırtarı
Topal ailesi, oğullarını sünnet ettirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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