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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    Topal ailesi, oğullarını sünnet ettirdi

    Topal ailesi, oğullarını sünnet ettirdi

    forması giyen milli futbolcu , oğlu Mehmethan'ı sünnet ettirdi.

    bugün eşi Selda Topal ile birlikte Amerikan Hastanesi önünde görüntülenirken, Mehmet Topal sünnet çocuğu kıyafetli oğlunu kucağında taşıdı.

    Okulların tatil olmasını fırsat bilen Topal ailesi, 6.5 yaşında olan Mehmethan'ın sünnetinin ardından evlerine geçti. Mehmethan'a Fenerbahçeli futbolcu Şener Özbayraklı kirvelik yaptı.

    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:28
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