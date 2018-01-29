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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    'nin hedefindeki stoper

    <a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'nin hedefindeki stoper

    Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin hedefindeki son isim belli oldu.

    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:11
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