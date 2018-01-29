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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    'nın yeni hocası belli oldu

    <a href="/index/kasimpasa?id=1f925e8a-6f14-4a30-b8c2-cdfb0637ed5d" class="" rel="tag">Kasımpaşa</a>'nın yeni hocası belli oldu

    ile yollarını ayıran teknik direktör ile anlaştı.

    ekiplerinden 'nın yeni direktörü oldu. , yönetiminde son olarak Beşiktaş'la karşılaşmıştı. Beşiktaş, karşısında 2-1 yenilgi alan Paşa'nın çalıştırıcısı maç sonrası görevine son verildiğini açıklamıştı.
    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:09
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