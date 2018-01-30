Rakamlar Valbuena Kocaman 'Aatıf' diyor
Valbuena, gol ve asistlerine rağmen Aykut hocanın Aatıf seçimi nedeniyle kulübeden çıkamadı. İki yıldız oyuncu arasındaki skor katkısı ise tartışmaya açık bile değil!
Ayrıca tecrübeli orta saha, Kocaman'ın ısrarla tercih ettiği Aatıf'a her kulvarda fark atmış durumda. İşte rakamlarla Valbuena- Aatıf arasındaki büyük fark: AATIF'ta n sadece 4 maç fazla oynamasına rağmen tam 12 gole katkı sağlayan Valbuena yine de yedeklikten kurtulamadı. Tecrübeli orta sahanın Avrupa Ligi elemeleri ile Türkiye Kupası'ndaki golleri de hesaba katılırsa skora toplam etkisi 20'yi (6 gol, 14 asist) buluyor. Aatıf'ın tüm maçlardaki gol sayısı ise 1, asisti yok.
Valbuena, Trabzon derbisinde sadece asist yapmakla da kalmadı. 27 dakika sahada kalan sarı-lacivertli yıldız, ceza alanına 7 orta yaptı; 2 de kilit pas vererek takımın hücum gücüne büyük destek sağladı.
Valbuena asistleriyle sadece takımda değil ligde de lider durumda. Tecrübeli oyuncu bu sezon tüm kulvarlarda en çok gol pası veren isim oldu.
Valbuena (F.Bahçe) 25 maç 14 asist
Visca (Başakşehir) 27 maç 10 asist
Quaresma (Beşiktaş) 25 maç 8 asist
Belhanda (G.Saray) 19 maç 6 asist
Deniz Türüç (Kayeri) 22 maç 6 asist
Serdar Gürler (Osmanlı) 23 maç 6 asist
'Seni oynatırım'
Yazarımız Rıdvan Dilmen, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Kocaman'ın seçimleriyle ilgili "Takımda iki Messi olsa, birini oynatır Aykut hoca" demişti. Dilmen ayrıca Kocaman'la yaptığı bir konuşmayı da şöyle aktardı: "İkimiz aynı takımda olsak birlikte oynatır mısın?' diye sordum.
'Kendimi yedek bekletir seni oynatırım' demişti."
Ligde 6 maça sonradan dahil olan Fransız futbolcu, 2 gol, 2 asistle 4 gole etki etti.
Övgüler yağdırmıştı
Aykut hoca, 11'de düşünmediği Valbuena'yı sezon başında en çok isteyen isim olmuştu.
Tecrübeli çalıştırıcı, Fransız yıldızın transfer sürecinde "Valbuena'da gördüğüm, Kuyt'taki gibi son ana kadar direnen, bırakmayan oyuncu. Çok olumlu hislere sahibim onun hakkında" yorumunda bulunmuştu.
İnce bir çizgi!
Aykut Kocaman'ın maçtan sonraki sözlerinde Valbuena'nın neden yedek oturduğunun şifresi var. 1-Sakatlığı yüzünden antrenman yapmamış 2-Bir futbolcu yüzde yüz teknik direktörün direktifinde oynamalı" yorumu.
Aykut hoca "Ben onu karakteri için aldım; çünkü vazgeçmiyor" dediği Valbuena'yı niye oynatmasın? Burada ince çizgiler var. Takım kazanmak için bir plan yapıyor ve bunun içinde 11 oyuncunun rolü var. Abdullah hocanın değdiği gibi, "Oyuncuyu büyüten sistemdir."
Mini yorum Gürcan Bilgiç
- 30 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 02:24
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Vagner Love'un forma numarası belli oldu!
Toplam 3
Yorum
u.açar bencede nokta transfer İnşallah iyi olur,birde Nasri yi alabilirsek kapalı defans sorunumuz kalmaz ş.ligi ve sper ligde 4sene daha rahatız.
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Kadını kurtarmak isteyen Genç futbolcu öldürüldü
Toplam 4
Yorum
gs insan doguyoruz da insan kalabilmek zor be kardesim,bu millet hangi ara bu kadar sefillestide,allahtan rahmet dilemekten baska,ne yapilir ki
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Kadını kurtarmak isteyen Genç futbolcu öldürüldü
Toplam 4
Yorum
Aydin Allah rahmetin eylesin, iyiki almanyada yasiyorum, türkiye yasanacak ülke degil, hep serseri dolu, birisine yardim etmek istersin, sonu ölüm
Rakamlar Valbuena Kocaman 'Aatıf' diyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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