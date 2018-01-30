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    30 Ocak 2018, Salı
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    topları affetmiyor

    Duran topları affetmiyor
    mücadelesinde beraberlik golünü kornerden atan bu sezon toplarda oldukça etkili bir performans sergiledi. Sarı-lacivertli takım, ligde kaydettiği 37 golün 12'sini duran top organizasyonlarından attı. Duran topların gol oranı yüzde 32'yi buldu. Kanarya bir önceki haftada oynanan maçındaki ilk golünü de kornerden bulmuştu.
    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:15
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