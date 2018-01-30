Hamurunda yetenek var
Kanarya’nın 18 yaşındaki genç yeteneği Eljif Elmas, Trabzon derbisindeki çalımları, pasları ve fizik gücüyle hem taraftarı hem de otoriteleri kendine hayran bıraktı
SEZONUN ilk yarısında yaş ve lisans sorununa takıldığı için forma giymesi merakla beklenen Eljif Elmas kalitesini ilk maçtan ortaya koydu. Trabzonspor derbisinin 64. dakikasında oyuna dahil olan Makedon orta saha oyuncusuna hem taraftarlar hem de otoritelerden övgüler yağdı. Genç yaşına rağmen güçlü fiziği ile de dikkat çeken 18 yaşındaki futbolcu, 4 defa ikili mücadele kazanırken, 3 kez de top çaldı. Ayağına aldığı topları dikine kullanan Eljif attığı 8 pasın 6'sında da isabet sağladı.
A Milli Takım'da oynuyor
Çalımları da dikkat çeken sarılacivertli futbolcu gelecek için ümit verdi. Ülkesinde gelişimi yakından takip edilen Eljif Elmas, Makedonya A Milli Takımı'nın Dünya Kupası elemelerindeki kadrosunda yer almıştı. Fenerbahçe'de de Van Persie'nin gidişiyle yabancı kontenjanında kendisine yer açılmıştı.
TARAFTAR NE DİYOR?
Ekmeğin üstüne Eljif Elmas sür adamdan bal damlıyor (@MathieuEkici)
Çok iyisin be Eljif, güzel işler yapacaksın (@anlhrr)
Eljif elmas kesin ilk 11 oynamalı (@yildirimlardan)
Trabzon maçının belki de tek tesellisi Eljif elmas (@eakbal_1907)
- 30 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 23:18
-
Vagner Love'un forma numarası belli oldu!
Toplam 3
Yorum
u.açar bencede nokta transfer İnşallah iyi olur,birde Nasri yi alabilirsek kapalı defans sorunumuz kalmaz ş.ligi ve sper ligde 4sene daha rahatız.
-
Kadını kurtarmak isteyen Genç futbolcu öldürüldü
Toplam 4
Yorum
gs insan doguyoruz da insan kalabilmek zor be kardesim,bu millet hangi ara bu kadar sefillestide,allahtan rahmet dilemekten baska,ne yapilir ki
-
Kadını kurtarmak isteyen Genç futbolcu öldürüldü
Toplam 4
Yorum
Aydin Allah rahmetin eylesin, iyiki almanyada yasiyorum, türkiye yasanacak ülke degil, hep serseri dolu, birisine yardim etmek istersin, sonu ölüm
Hamurunda yetenek var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.