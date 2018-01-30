Hamurunda yetenek var

SEZONUN ilk yarısında yaş ve lisans sorununa takıldığı için forma giymesi merakla beklenen Eljif Elmas kalitesini ilk maçtan ortaya koydu. Trabzonspor derbisinin 64. dakikasında oyuna dahil olan Makedon orta saha oyuncusuna hem taraftarlar hem de otoritelerden övgüler yağdı. Genç yaşına rağmen güçlü fiziği ile de dikkat çeken 18 yaşındaki futbolcu, 4 defa ikili mücadele kazanırken, 3 kez de top çaldı. Ayağına aldığı topları dikine kullanan Eljif attığı 8 pasın 6'sında da isabet sağladı.



A Milli Takım'da oynuyor

Çalımları da dikkat çeken sarılacivertli futbolcu gelecek için ümit verdi. Ülkesinde gelişimi yakından takip edilen Eljif Elmas, Makedonya A Milli Takımı'nın Dünya Kupası elemelerindeki kadrosunda yer almıştı. Fenerbahçe'de de Van Persie'nin gidişiyle yabancı kontenjanında kendisine yer açılmıştı.

TARAFTAR NE DİYOR?

Ekmeğin üstüne Eljif Elmas sür adamdan bal damlıyor (@MathieuEkici)

Çok iyisin be Eljif, güzel işler yapacaksın (@anlhrr)

Eljif elmas kesin ilk 11 oynamalı (@yildirimlardan)

Trabzon maçının belki de tek tesellisi Eljif elmas (@eakbal_1907)