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    30 Ocak 2018, Salı
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    Armani maçı biletleri satışta

    Armani maçı biletleri satışta
    F.bahçe Doğuş'un Avrupa Ligi'nde 22 Şubat Perşembe günü oynayacağı AX Armani Exchange maçı biletleri Mobilet satışı çıktı. Dün kongre üyeleri için satışa çıkan biletler bugün de genel alıcıya sunulacak. Fiyatlar 50 TL ve 900 TL arasında değişiyor. Son maçında Lassa'yı 86-82 yenen Doğuş, 14 galibiyet, 6 yenilgi ile ligde 2. sırada yer alıyor.
    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:18
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