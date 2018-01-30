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    30 Ocak 2018, Salı
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    ‘Bunu kabul etmek mümkün değil’

    ‘Bunu kabul etmek mümkün değil’
    Alper Potuk, Trabzon derbisi ile ilgili resmi siteden bir açıklama yaparak maçın hakemini eleştirdi. Alper "Anlamadığım şekilde her topu aldığımda arkadan kasti olarak tekmeler yedim. Bunu kabul etmek mümkün değil. Hakem görmemiş olabilir. Biraz dikkat edilmesi gerekir" dedi. Sitede ayrıca Kucka ve Pereira'nın Alper'e müdahale ederken çekilen fotoğrafları yayınlandı.
    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:19
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