Atletizmde 20 madalya birden

Türkiye U20 (Gençler) Salon Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Fenerbahçeli atletler organizasyonu tam 20 madalya ile tamamladı. Sarı-lacivertli kulüp, toplam 138 kız, 156 erkek sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada 13'ü altın olmak üzere 4 gümüş, 7 de bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.