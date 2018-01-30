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    30 Ocak 2018, Salı
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    Atletizmde 20 madalya birden

    Atletizmde 20 madalya birden
    Türkiye U20 (Gençler) Salon Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Fenerbahçeli atletler organizasyonu tam 20 madalya ile tamamladı. Sarı-lacivertli kulüp, toplam 138 kız, 156 erkek sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada 13'ü altın olmak üzere 4 gümüş, 7 de bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.
    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:24
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