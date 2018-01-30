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    30 Ocak 2018, Salı
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    Biletler 32 lira

    Biletler 32 lira
    'nda kupayı hedefleyen Kanarya'nın çeyrek final ilk maçında karşılaşacağı Giresun mücadelesinin biletleri satışa çıktı. En ucuz bilet 32.5 . 1907 Tribünü biletleri ise 216 TL'den satışa çıktı. Sarı-lacivertli yönetim, kupanın çok önemli olduğunu belirterek taraftarların stada gelmesini istedi.

    Giresunspor maçı hazırlıkları başladı
    Sarı-lacivertliler, Trabzonspor maçının ardından kupada karşılaşacağı Akın Çorap Giresunspor mücadelesinin hazırlıklarına ara vermeden başladı. Trabzonspor'a karşı forma giyen oyuncular yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Diğer futbolcular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri yaptı. 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından antrenman çift kale maçla tamamlandı. Hazırlıklara bugün de devam edilecek
    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:52
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