CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    2. yarı uyanıyor

    2. yarı uyanıyor
    Kanarya, 'de kaydettiği son 10 golü 9'unu ikinci yarılarda buldu. Teknik direktör bu durumun analizini çıkartarak maçları ilk yarılarda çözmeleri gerektiğini yardımcılarına da iletti. Teknik ekibin bu konu üzerinde kafa yormaya başladığı ve hafta boyunca çözüm arayacağı kaydedildi.
    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    2. yarı uyanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN