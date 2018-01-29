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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! İmzayı attı

    Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! İmzayı attı

    , forması giyen 'in sezon sonuna kadar kiralandığını resmen açıkladı.

    Adı Fenerbahçe ve ile transfer söylentilerine karışan 'in yeni adresi belli oldu. 'un İngiliz yıldızı Sturridge, sezon sonuna kadar ekiplerinden 'a kiralandı.

    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:09
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